Приветствую!

Нам нужно разработать Android клиент для системы управления проектами и отчетами.

Люди получают доступ к своему проекту, подают отчеты о проделанной работе, заполняют формы, прикрепляют файлы. Данные хранятся на устройстве и синхронизируются с сервером. Мобильный приложение обменивается данными и инструкциями с веб-частью при помощи сервисов.

Нужна поддержка Android 2.3 и выше.

Ищем профессионалов, а лучше команду. В идеале Украина, Киев.

Проект срочный. Начать нужно в ближайшие дни. Детали обсуждаем с понравившимися исполнителями.

Ждем ваших откликов.