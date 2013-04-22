Коллеги, готов рассмотреть Ваши предложения по разработке приложения для iOs 6.Х Дизайн будет готов в течение месяца. Требования прилагаю.
Android клиент для системы управления проектами
Приветствую!
Нам нужно разработать Android клиент для системы управления проектами и отчетами.
Люди получают доступ к своему проекту, подают отчеты о проделанной работе, заполняют формы, прикрепляют файлы. Данные хранятся на устройстве и синхронизируются с сервером. Мобильный приложение обменивается данными и инструкциями с веб-частью при помощи сервисов.
Нужна поддержка Android 2.3 и выше.
Ищем профессионалов, а лучше команду. В идеале Украина, Киев.
Проект срочный. Начать нужно в ближайшие дни. Детали обсуждаем с понравившимися исполнителями.
Ждем ваших откликов.
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