Плагин под Андроид

Требуется разработка простенького или не очень плагина под какую-либо читалку с открытым исходным кодом соответственно и под Андроид, например для читалки Cool Reader.

Нужно, чтобы при чтении на планшете текстов на английском была возможность нажимать (выделять) на нужное слово и получать либо сразу подсказку (перевод и транскрипция) в этом же окне (например, закрывающееся при клике в свободную область и т.п.) или в нижней или верхней его части. В общем и по сути получать перевод слова с транскрипцией реально за одно касание и не более.. без отдельных копирований, подтверждений и т.п.