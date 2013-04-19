Есть исходники приложения (онлайн игра) под iOS. Нужно собрать билд, который можно будет устанавливать на устройства с iOS. То есть нужен исполнитель, имеющий сертификат iOS Enterprise Developer Program, который позволяет выдавать на выходе ...
Плагин под Андроид
Требуется разработка простенького или не очень плагина под какую-либо читалку с открытым исходным кодом соответственно и под Андроид, например для читалки Cool Reader.
Нужно, чтобы при чтении на планшете текстов на английском была возможность нажимать (выделять) на нужное слово и получать либо сразу подсказку (перевод и транскрипция) в этом же окне (например, закрывающееся при клике в свободную область и т.п.) или в нижней или верхней его части. В общем и по сути получать перевод слова с транскрипцией реально за одно касание и не более.. без отдельных копирований, подтверждений и т.п.
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