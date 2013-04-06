Нужно клиентское приложение на iphone и android, с минимальным интерфейсом для настройки. Приложение должно формировать пакет который будет отправлять на сервер порт каждые n секунд(будет указано вмнастройках). Пакет будет в себе содержать айди устройства, gps ...
Скачка видео-потоков, tube-downloader
Для Android/iOS Аналог https://itunes.apple.com/us/app/tube-downloader-pro-free-video/id586168976?mt=8
В программе встроенный системный браузер, копия Сафари (или хрома для Андроида) который при попытке загрузки любого видео-потока предлагает сохранить его (либо это делается уже в плеере при загрузке им файла) Файл-менеджер с поддержкой каталогов, загрузка одновременно нескольких файлов.
Хотел бы услышать примерную стоимость проекта и сроки выполнения для той или иной платформы.
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