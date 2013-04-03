Небольшая консультация по AppStore

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Нужна небольшая онлайн консультация человека, который публиковал приложения в AppStore и в целом работал с iOS SDK+xCode. (консультация на 15 мин).

Я уже зарегистрирован на apple developer programm, оплатил взнос. Теперь мне нужно разобраться с указанием банковской и налоговой информации.

Суть вопросов: можно ли работать как физ. лицо или ИП, как правильно заполнить банковскую и налоговую информацию, вопросы совместимости xCode с различными версиями mac os.

Желательно, чтобы фрилансер был из Беларуси,но не обязательна.

iOS
12 лет назад
denash
Денис 
31 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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