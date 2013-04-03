Небольшая консультация по AppStore

Нужна небольшая онлайн консультация человека, который публиковал приложения в AppStore и в целом работал с iOS SDK+xCode. (консультация на 15 мин).

Я уже зарегистрирован на apple developer programm, оплатил взнос. Теперь мне нужно разобраться с указанием банковской и налоговой информации.

Суть вопросов: можно ли работать как физ. лицо или ИП, как правильно заполнить банковскую и налоговую информацию, вопросы совместимости xCode с различными версиями mac os.

Желательно, чтобы фрилансер был из Беларуси,но не обязательна.