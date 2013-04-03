Программа для планшета

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Необходима программа, показывающая поверх рабочего стола заставку, ролики, позволяющая делать переходы в новые папки. ОС Андроид. в дальнейшем дам визуальный образец.

Android
12 лет назад
iliakuskov
Илья 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров