Необходима программа, показывающая поверх рабочего стола заставку, ролики, позволяющая делать переходы в новые папки. ОС Андроид. в дальнейшем дам визуальный образец.
Разработка приложения для ios/android
Приветствую, нужно разработать приложение для мобильных устройств (планшеты, телефоны, ios/android ) аналог приложения
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slon&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbG9uIl0.
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