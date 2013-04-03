Разработка приложения для ios/android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок154 просмотра

Приветствую, нужно разработать приложение для мобильных устройств (планшеты, телефоны, ios/android ) аналог приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slon&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbG9uIl0.

AndroidiOS
12 лет назад
NikulinS
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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