Приветствую всех, на уже существующий сайт (wordpress) нужно сделать вот такую интерактивную карту планировок http://dalta.ru/objects/dva_kapitana_second/planning/ Схема дома есть только в бумажном (отсканированном виде) но можно отрисовать в нужный формат, скажите в ...