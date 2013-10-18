NikulinS

Сергей NikulinS

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Установить скрипты счетчика и формы обратной связи
Положительный отзыв на все 100%, четкое ТЗ, предоплата, постоянный онлайн - даже не знаю что еще может быть лучше!
Все отлично! Задание выполнено согласно оговоренному тз, и даже раньше срока! Игорь очень вежливый и внимательный человек, рекомендую!
Ответный отзыв
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Статьи на тему мужского здоровья
Отличный заказчик: чёткое задание, почти круглые сутки на связи, оплата в срок. Что ещё нужно для продуктивной работы?
Все прошло замечательно, работа выполнена согласно тз и срокам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Flexx02
Тарас 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Внести правки в шаблон WordPress и форму CF7
CSSWordPress
Рекомендую
Тарас сделал все согласно тз. Потратил больше времени чем подразумевалось, из-за форсмажора. Также провел очень подробную консультацию, касающуюся возникшей ситуации. Терпеливый человек и толковый специалист. Рекомендую.
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Arpeck
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$22
10 баллов
11 лет назад
Разместить объявления на досках объявлений
Адекватный заказчик, с которым приятно иметь дело. Рекомендую.
Спасибо большое Алексею: все в срок, отличное качество. Справился с большим объемом. Задавал только конкретные вопросы по проекту и вносил дельные предложения. Рекомендую! Буду сотрудничать еще.
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VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Копирайт / Глубокий рерайт (медицина для мужчин)
Написание статей
Грамотно поставленное задание, моментальная оплата, приятное общение. Всем рекомендую!
Виктор написал качественные продающие статьи, на основе пердоставленных материалов. В неожиданно короткий срок, с учетом что, тема была новая. Хорошая работа, лично я буду обращаться еще. Рекомендую и Вам!
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