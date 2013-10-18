Приветствую, Есть сверстанная страница, нужно оживить её -установить скрипт формы отправки сообщения (изменить адрес почты на который отправляются сообщения) -оживить счетчик "до конца акции осталось: чч:мм:сс" (счетчик ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Здравствуйте, Необходимо написать 10-15 статей на тему мужское здоровье, обзоров и сравнения препаратов. Объем каждой 3-5к знаков без пробела. Тема и ключевые слова для каждой статьи представляются.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Добрый день, Добавить возможность вставки на страницу галереи с фото, с возможностью листать фото по месяцам без перехода или перезагрузки страницы. На сайте есть вертикальное меню, нужно сделать его ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, Нужно разместить объявлений на ~40 сайтах с досками объявлений. Список сайтов готов. Текст объявления готов. Для размещения нужно будет зарегистрироваться на этих досках. Прошу указывать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Приветствую, Нужно создать группу, все наполнение (анкета, ава, около 20 фото и 10 постов) перести из уже существующего профиля. Тоесть из личного профиля сделать группу.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Приветствую, Есть один сайт на WordPress. На сайте 1 товар ( меняется кол-во и соответственно цена заказа в выпадающем меню). Сейчас покупка сделана через форму заявки "отправки @ письма" где покупатель ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
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Приветствую, Нужен ответственный надежный человек, на постоянную основу (минимум месяц). Требуется ежедневный постинг объявлений на автомобильном сайте. Тексь подписи уже готовы. Несколько видов одписей. Нужно по заданным параметрам ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую, Есть сайт наWord Press. В шаблоне нужно исправить: 1. оступы слева body 2. внешний вид меню (css можно взять с готового сайта) 3. перенести ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Приветствую! Нужно сделать копирайт "для людей", рекламный/продающий текст. Для каждой статьи есть материал, которым можно воспользоваться при написании новых статей. Статей 3. Каждая статья 5000-8000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести несколько старниц с английского языка, пример текста в приложении. https://docs.google.com/document/d/1aI6mJLe5vA-VzkJpWcOWz4ZtPnggqrKZ2EgiM7oa-IU/edit?usp=sharingПереводы46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствую, имеется макеты дизайн сайта (psd), их нужно сверстать и наятнуть на движок WP. Страницы которые нужно верстать: Главная; оформить заказ (форма отправки сообщения на почту); ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Приветствую, Имеется новый интернет магазин. Вопрос к тем кто сталкивался с таким, и у кого есть опыт - нужно добавить отзывов о магазине и товаре. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Приветствкю, Имеется страница в Одноклассниках (личная страница). требуется добавить 500 реальных живых друзей (определенной группы признаков и интересов). Добавлять можно из тематических сообществ. (Список дам). Благодарю.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Приветствую, Имеется новый сайт - однотоварник (часть страниц уже в индексе). Ниша красота/здоровье. Регион: Россия. На сайте делалась часть СЕО работ, но не всё, т.к. занимался не профессионал. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Приветствую всех, на уже существующий сайт (wordpress) нужно сделать вот такую интерактивную карту планировок http://dalta.ru/objects/dva_kapitana_second/planning/ Схема дома есть только в бумажном (отсканированном виде) но можно отрисовать в нужный формат, скажите в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Приветствую, нужно разработать приложение для мобильных устройств (планшеты, телефоны, ios/android ) аналог приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slon&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zbG9uIl0.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сверстать готовый дизайн (макеты ai. psd) установить верстку дизайна на CMS (на выбор исполнителя, кроме joomla) установить CMS на хостинг (хостинг мой) настроить чпу, форму обратной связи ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад