Регулярный постинг на форум

Приветствую,

Нужен ответственный надежный человек, на постоянную основу (минимум месяц). Требуется ежедневный постинг объявлений на автомобильном сайте. Тексь подписи уже готовы. Несколько видов одписей.

Нужно по заданным параметрам фильтра находить объявления, и оставлять комментарий (имя, потча, сообщение).

Форум позволяет делать не больше 10 подписей в час. В день нужно делать 30 одних подписей и 30 других.

Работа не сложная, если разберетесь, и много времени не отнимает. Но регулярная!