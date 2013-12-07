Регулярный постинг на форум

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок279 просмотров

Приветствую,

Нужен ответственный надежный человек, на постоянную основу (минимум месяц). Требуется ежедневный постинг объявлений на автомобильном сайте. Тексь подписи уже готовы. Несколько видов одписей.

Нужно по заданным параметрам фильтра находить объявления, и оставлять комментарий (имя, потча, сообщение).

Форум позволяет делать не больше 10 подписей в час. В день нужно делать 30 одних подписей и 30 других.

Работа не сложная, если разберетесь, и много времени не отнимает. Но регулярная!

11 лет назад
NikulinS
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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