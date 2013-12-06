Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов. ...
Качественное наполнение интернет магазина товарами
Здравствуйте.
Есть интернет магазин по продаже мобильных телефонов и прочей электроники - www.waltek.ru
Его нужно наполнять определенными товарами.
Я могу указывать наименования товаров для наполнения.
Что требуется?
- Оформление главной картинки в стиле сайта (psd шаблон есть)
- Заполнение основных характеристик товаров
- Описание можно делать в текстовом формате. Пример: http://waltek.ru/shop/kind/view/id/7605 .Также, если возможно оформления описания в стиле сайта (psd шаблоны есть), готов обсудить условия размещения
Готов работать как сдельно, так и на постоянной основе.
Предполагаемое кол-во товаров для заполнения - до 500 видов
Пишите любые предложения, все буду рассматривать.
Если есть вопросы, пишите в личку
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