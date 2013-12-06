Качественное наполнение интернет магазина товарами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок195 просмотров

Здравствуйте.

Есть интернет магазин по продаже мобильных телефонов и прочей электроники - www.waltek.ru

Его нужно наполнять определенными товарами.

Я могу указывать наименования товаров для наполнения.

Что требуется?

- Оформление главной картинки в стиле сайта (psd шаблон есть)

- Заполнение основных характеристик товаров

- Описание можно делать в текстовом формате. Пример: http://waltek.ru/shop/kind/view/id/7605 .Также, если возможно оформления описания в стиле сайта (psd шаблоны есть), готов обсудить условия размещения

Готов работать как сдельно, так и на постоянной основе.

Предполагаемое кол-во товаров для заполнения - до 500 видов

Пишите любые предложения, все буду рассматривать.

Если есть вопросы, пишите в личку

11 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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