Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов. ...
Добавление товаров на сайт
В интернет магазин требуется контент-менеджер (заполнение карточек товаров) с расчетом на долгосрочное сотрудничество.
- Грамотность и аккуратность, даже педантичность – обязательные условия.
- Фотографии предоставим.
- Описание, часть предоставим, часть необходимо найти, осуществить рерайт или придумать.
- Описания должны быть SEO-оптимизированы с уникальностью 90% и выше (научим при необходимости).
Оплата сдельная. 65–160р./товар. Работы на несколько месяцев точно хватит.
Кандидатуры рассматриваются после прохождения тестового задания:
Необходимо в файле Word составить карточки для трех товров. Для всех товаров найти более качественные фотографии всех возможных цветов (без водяных знаков, в хорошем разрешении), и описать характеристики в соответствии с инструкцией по заполнению. Информация о товарах, на которые нужно составить карточки, и инструкция по заполнению высылаются по запросу.
Заявки фрилансеров
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