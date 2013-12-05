Добавление товаров на сайт

Motoya.ru

В интернет магазин требуется контент-менеджер (заполнение карточек товаров) с расчетом на долгосрочное сотрудничество.

- Грамотность и аккуратность, даже педантичность – обязательные условия.

- Фотографии предоставим.

- Описание, часть предоставим, часть необходимо найти, осуществить рерайт или придумать.

- Описания должны быть SEO-оптимизированы с уникальностью 90% и выше (научим при необходимости).

Оплата сдельная. 65–160р./товар. Работы на несколько месяцев точно хватит.

Кандидатуры рассматриваются после прохождения тестового задания:

Необходимо в файле Word составить карточки для трех товров. Для всех товаров найти более качественные фотографии всех возможных цветов (без водяных знаков, в хорошем разрешении), и описать характеристики в соответствии с инструкцией по заполнению. Информация о товарах, на которые нужно составить карточки, и инструкция по заполнению высылаются по запросу.