Требуется контент-менеджер

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки196 просмотров

Для «молодого» интернет-магазина цифровой техники из Китая (планшеты, смартфоны, гаджеты) требуется контент-менеджер.

Обязанности:

1. написание и выкладка на сайт статей (обзоры, новости и т.д.) - 8-12 статей в месяц (2-3 статьи в неделю).

2. написание описаний товаров - без выкладки на сайт, с занесением информации по товару в excel файл.

3. Поиск фотографий (картинок) для описаний товаров, блога.

Подробности в приложенном файле.

11 лет назад
aleksburak
Алексей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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