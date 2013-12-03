Редактирование товаров в интернет-магазине

Добрый день! Имеется магазин детских игрушек уже с заполненым описанием. Требуется привести его в божеский вид - заменить фото, дополнить особенностями и характеристиками, подредактировать название товара. Объем работы большой порядка 3-4к товаров.

Оплата по факту - 20р за товар.

Расскажем подробнее как заполнять и где искать информацию.

Вот пример как было - http://pl-beg.ru/catalog/mobiliti-van-mv-koljaska-pr-e0970-texas3-polspin5tochremtstormnaknogmjagvklad.html

Вот как нам нужно - http://pl-beg.ru/catalog/koljaska-melobo-dlja-kukol-zakrytaja-art9308w-kitajj-na-amortizatorakh-belyjj-serdechki-po-8-sht-v-korobke.html