Требуется человек который бы занимался пополнением, редактированием товаров в интернет магазине. Описание + изображение. Работа поэтапная, постоянная. Оплата сдельная
Редактирование товаров в интернет-магазине
Добрый день! Имеется магазин детских игрушек уже с заполненым описанием. Требуется привести его в божеский вид - заменить фото, дополнить особенностями и характеристиками, подредактировать название товара. Объем работы большой порядка 3-4к товаров.
Оплата по факту - 20р за товар.
Расскажем подробнее как заполнять и где искать информацию.
Вот пример как было - http://pl-beg.ru/catalog/mobiliti-van-mv-koljaska-pr-e0970-texas3-polspin5tochremtstormnaknogmjagvklad.html
Вот как нам нужно - http://pl-beg.ru/catalog/koljaska-melobo-dlja-kukol-zakrytaja-art9308w-kitajj-na-amortizatorakh-belyjj-serdechki-po-8-sht-v-korobke.html
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