Наполнение интернет-магазина детских игрушек

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Закрыт12 заявок252 просмотра

Необходимо заполнить ассортиментом интернет-магазин товаров для детей.

Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания.

От вас жду примеров работ по данной тематике

11 лет назад
romcola
Роман 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров