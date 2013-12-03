Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись и разместить Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика: принтеры, картриджи. 230 картинок для начала. Интересуют реальные сроки или, так сказать, выработка ...
Перенести каталог товаров в магазин на Joomla
Есть работа по переносу контента магазина виниловых наклеек в 300 – 350 товаров, который необходимо перенести на CMS Joomla. Перенести нужно полностью все: фото товаров, описание, цены, контентные страницы, ссылки те же поставить везде! Перенести нужно отсюда: http://top100decor.fo.ru/ , сюда: http://abakan.dimarius.com/
Срок до 7го декабря! Указывайте бюджет, без бюджета не буду отвечать!!!
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