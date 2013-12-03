Перенести каталог товаров в магазин на Joomla

Есть работа по переносу контента магазина виниловых наклеек в 300 – 350 товаров, который необходимо перенести на CMS Joomla. Перенести нужно полностью все: фото товаров, описание, цены, контентные страницы, ссылки те же поставить везде! Перенести нужно отсюда: http://top100decor.fo.ru/ , сюда: http://abakan.dimarius.com/

Срок до 7го декабря! Указывайте бюджет, без бюджета не буду отвечать!!!