на платформе CMS Webasyst наполнить товарами сайт (интернет-магазин). порядка 20...30 позиций. есть инфа на польском, русском и английском (сай мультиязычный с кот надо копипастить), аналогичноо надо перенести на наш сайт. плюс 2...3 картинки товара и ...
Наполнения сайта
Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара 500 символов.Нужно ещё подобрать и вписывать в описания ключевики. Сайт http://bkshop.com.ua
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