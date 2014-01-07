Наполнения сайта

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Завершен9 заявок213 просмотров

Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара 500 символов.Нужно ещё подобрать и вписывать в описания ключевики. Сайт http://bkshop.com.ua

11 лет назад
posudevskiy
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
11 лет назад
$104
5 дней
Очень рад что мне удалось поработать с Лерой Безлепкиной, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
20 часов назад
11 лет назад
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