на платформе CMS Webasyst наполнить товарами сайт (интернет-магазин). порядка 20...30 позиций. есть инфа на польском, русском и английском (сай мультиязычный с кот надо копипастить), аналогичноо надо перенести на наш сайт. плюс 2...3 картинки товара и ...
Скачивание файлов с файлообменников.
Нужно скачать порядка 2000 файлов с разных файло-обменников.
Ссылки на фалы находятся на сайте http://www.freebookspot.es/
Принципы отбора книг в каталоге сайта будут даны исполнителю.
Файлы представляют собой электронные книги в различных форматах.
После скачивания:
1. Нужно открыть файл и убедится что он не битый и внутри именно та книга что заявлена на сайте.
2. Переименовать файл в таком формате: Название книги by Имена авторов
Пример: Head First Java 2nd Edition by Kathy Sierra, Bert Bates.pdf
Для некоторых файло-обменников будут предоставлены премиум-аккаунты для ускорения работы.
Для остальных дадим быстрые прокси и вы сможете параллельно скачивать несколько файлов в бесплатном режиме, используя прокси на нескольких клонах браузера FireFox Portable (сборку предоставим) смена прокси через плагин в один клик мыши.
Общее количество файлов которые нужно скачать примерно 1500-2000 штук.
В сутки вы должны будете скачивать минимум 150 файлов.
Оплата 0,15 wmz за 1 файл.
Минимальная партия для оплаты 300 файлов.
Оплата после получения от вас архива с файлами и проверки.
Нужно 2-3 человека для работы, каждому будет выдан свой раздел сайта.
Для переброски файлов будет дан фтп или можете заливать через WEB на http://rapidgator.net/ одним архивом.
Заявки фрилансеров
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