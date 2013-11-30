Скачивание файлов с файлообменников.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок240 просмотров

Нужно скачать порядка 2000 файлов с разных файло-обменников.

Ссылки на фалы находятся на сайте http://www.freebookspot.es/

Принципы отбора книг в каталоге сайта будут даны исполнителю.

Файлы представляют собой электронные книги в различных форматах.

После скачивания:

1. Нужно открыть файл и убедится что он не битый и внутри именно та книга что заявлена на сайте.

2. Переименовать файл в таком формате: Название книги by Имена авторов

Пример: Head First Java 2nd Edition by Kathy Sierra, Bert Bates.pdf

Для некоторых файло-обменников будут предоставлены премиум-аккаунты для ускорения работы.

Для остальных дадим быстрые прокси и вы сможете параллельно скачивать несколько файлов в бесплатном режиме, используя прокси на нескольких клонах браузера FireFox Portable (сборку предоставим) смена прокси через плагин в один клик мыши.

Общее количество файлов которые нужно скачать примерно 1500-2000 штук.

В сутки вы должны будете скачивать минимум 150 файлов.

Оплата 0,15 wmz за 1 файл.

Минимальная партия для оплаты 300 файлов.

Оплата после получения от вас архива с файлами и проверки.

Нужно 2-3 человека для работы, каждому будет выдан свой раздел сайта.

Для переброски файлов будет дан фтп или можете заливать через WEB на http://rapidgator.net/ одним архивом.

Java
11 лет назад
FOX555
48 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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