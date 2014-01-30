Наполнить сайт товарами (копипаст+перевод)

на платформе CMS Webasyst наполнить товарами сайт (интернет-магазин). порядка 20...30 позиций. есть инфа на польском, русском и английском (сай мультиязычный с кот надо копипастить), аналогичноо надо перенести на наш сайт. плюс 2...3 картинки товара и картинка "категории" товара. товар - техническая продукция. фото-название-описание короткое и полное + мета тегии/дискрипт

бюджет ограничен поэтому студии не привлекаем. по замерам на одну позицию 5...7 мин.

картинки могут быть на другом сайте для копипаста. или может не быть картинок - тогда просто "пропускаем".