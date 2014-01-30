Наполнить сайт товарами (копипаст+перевод)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок503 просмотра

на платформе CMS Webasyst наполнить товарами сайт (интернет-магазин). порядка 20...30 позиций. есть инфа на польском, русском и английском (сай мультиязычный с кот надо копипастить), аналогичноо надо перенести на наш сайт. плюс 2...3 картинки товара и картинка "категории" товара. товар - техническая продукция. фото-название-описание короткое и полное + мета тегии/дискрипт

бюджет ограничен поэтому студии не привлекаем. по замерам на одну позицию 5...7 мин.

картинки могут быть на другом сайте для копипаста. или может не быть картинок - тогда просто "пропускаем".

Webasyst
11 лет назад
BIOsyn
Артем 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nalmenn
Дилара 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все быстро и согласно задания. присутствует инициатива и вовлеченность в тему проекта. рекомендую!
Заказчик очень четко формирует задачи и цели. Замечания только по делу. Было очень приятно работать, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nalmenn
Дилара 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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