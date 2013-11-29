Рерайтер

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Закрыт8 заявок315 просмотров

На игровые сайты требуется контент-менеджер

Что нужно делать:

- искать исходники, размещать заказы на биржах контента

- отредактировать, оптимизировать под ключи и оформить контент на сайте

В заявке просьба указывать минимальную цену за пост!

11 лет назад
Alexsoc
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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