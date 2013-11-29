Добрый день. Необходимо перенести всю информацию (скопировать) с одного сайта на наш сайт. Адрес сайта с которого копировать во вложении. Цена и сроки?
Рерайтер
На игровые сайты требуется контент-менеджер
Что нужно делать:
- искать исходники, размещать заказы на биржах контента
- отредактировать, оптимизировать под ключи и оформить контент на сайте
В заявке просьба указывать минимальную цену за пост!
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