Добрый день. Необходимо перенести всю информацию (скопировать) с одного сайта на наш сайт. Адрес сайта с которого копировать во вложении. Цена и сроки?
Нужно заполнить раздел кумиры
Нужно заполнить раздел кумиры на сайте по продаже билетов http://bestkassa.ru/tag/kumiry взяв описания отсюда http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/ или из другого ситочника
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