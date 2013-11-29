Интернет-магазин сантехники(смесители, раковины, душевые кабины) santehnika-mall.ru. Необходимо наполнить сайт товаром исходя из прайс-листа, редактирование текста описания, добавление фотографий. Периодическая корректировка стоимости товара
Нужен редактор для блогов
Здравствуйте!
Ищем радектора для наших блогов.
Необходимо заказывать рерайт статей, контролировать ход выполнения и загружать в блоги.
Желательно знание английского языка.
Оплата: WMR
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо перенести всю информацию (скопировать) с одного сайта на наш сайт. Адрес сайта с которого копировать во вложении. Цена и сроки?Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
tgtp.ru Чайная компания. Необходимо в 1-с Битрикс настроить доступ на карточку Админ-2 для заполнения контента. И наполнить уже ГОТОВЫМ контентов сайт. Будет около 30 позиций. фото + описание. Все удобно разложено по папкам. ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
найти фотографии в хорошем качестве без водяных знаков,подписать в соответствии с названием. речь идет о спортивных товарах - около 40-50 штук. по одной картинке для каждог товара. картинки желательно квадратные чтобы не нужно ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сгенерировать псевдослучайные данные для 30 стартовых профилей пользователей для сайта социальной направленности (будут использоваться на этапе запуска проекта). Каждая запись должна включать: - Фамилию, Имя (примерно 80%) ...Завершен11 лет назад
- $10
Требуется наполнить сайт актёрами со взрослого кино. Всего около 1600 актёров. При добавлении нужно лишь заполнять имя и искать фотографию актёра. Ссылки все кину в скайпе (найдете в контактах)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте http://www.matrasoff.net требуется поменять цены для товаров производителя Dreamline. Имеется админка в которой цены записаны как массив размер=цена (90х180х22=5600). Надо брать цены из файла и вставлять цену для каждого размера. Товаров не много, за ...Завершен11 лет назад
- $50
Задание в приложенном файле. Спасибо!Завершен11 лет назад
- $50
Сайт на WordPress http://em93.ru/ Задача: в раздел "Запчати на квадроциклы" http://em93.ru/zapchasti-na-kvadrocikly/ нужно аккуратно перекопировать информацию с сайта http://www.atvstyle.ru/atv/ Пример в качестве шаблона: Запчасти на квадроциклы-Аксессуары - Держатели бензопилы ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Собрать базу карьеров, перевалок, площадок, заводов торгующих щебнем, песком, гравием, пгс, керамзитом, грунтом, пескогрунтом, торфом, бутовым камнем на самовывоз. Расположение Москва, Московская область и соседние области (Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад