Копировать-вставить информацию с сайта на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок255 просмотров

Сайт на WordPress http://em93.ru/

Задача: в раздел "Запчати на квадроциклы" http://em93.ru/zapchasti-na-kvadrocikly/ нужно аккуратно перекопировать информацию с сайта http://www.atvstyle.ru/atv/

Пример в качестве шаблона: Запчасти на квадроциклы-Аксессуары - Держатели бензопилы

Работа легкая в режиме копировать-вставить, но от вас требует внимательность и аккуратность.

Сделать нужно аккуратно и быстро.

Оплата 1500 рублей на вебмани или яндекс.

WordPress
11 лет назад
movere
Игорь 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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