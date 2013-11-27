Интернет-магазин сантехники(смесители, раковины, душевые кабины) santehnika-mall.ru. Необходимо наполнить сайт товаром исходя из прайс-листа, редактирование текста описания, добавление фотографий. Периодическая корректировка стоимости товара
Копировать-вставить информацию с сайта на сайт
Сайт на WordPress http://em93.ru/
Задача: в раздел "Запчати на квадроциклы" http://em93.ru/zapchasti-na-kvadrocikly/ нужно аккуратно перекопировать информацию с сайта http://www.atvstyle.ru/atv/
Пример в качестве шаблона: Запчасти на квадроциклы-Аксессуары - Держатели бензопилы
Работа легкая в режиме копировать-вставить, но от вас требует внимательность и аккуратность.
Сделать нужно аккуратно и быстро.
Оплата 1500 рублей на вебмани или яндекс.
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