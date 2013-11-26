Наполнение сайта по SEO-рактрутке

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок263 просмотра

Нужно наполнять сайт статьями, видео и скриншотами с примерами. Для видео нужно будет сделать текстовые описания того, что отображается на видео. Исполнитель должен хорошо разбираться в данное области либо иметь огромное желание учиться этому попутно с наполнением информации. Срок 2-3 месяца

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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