Наполнение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок146 просмотров

Интернет магазин торгового оборудования, необходимо будет завести на этот сайт около 2000 наименований товаров. Картинки мы предоставляем, текст есть. Сайт на Битриксе. Нужно несколько человек, тк в проекте несколько сайтов.

Заведение одной карточки товара - 10 рублей. (обсуждаемо)

11 лет назад
rapapar
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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