Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи. У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.) ...
Наполнение сайта
Интернет магазин торгового оборудования, необходимо будет завести на этот сайт около 2000 наименований товаров. Картинки мы предоставляем, текст есть. Сайт на Битриксе. Нужно несколько человек, тк в проекте несколько сайтов.
Заведение одной карточки товара - 10 рублей. (обсуждаемо)
Заявки фрилансеров
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