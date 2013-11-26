Веб-студия ищет человека, который будет размещать на наших сайтах готовые статьи. У нас множество сайтов разнообразной тематики. Движки: в основном Wordpress и DLE (есть сайты на NetCat, Joomla и др.) ...
Контент-менеджер
Главная идея: 5 декабря проходит выставка, к которой на сайте нужно создать как можно больше товаров.
После выставки так же будет много работы по наполнению, но это уже не будет настолько срочным.
Суть:
- Создание новых товарных позиций на сайт (с коротеньким описанием, атрибутами, тех. хар-ми. и фото)
- Редактирование старых позиций
- Все материалы предоставляются
Требования:
- Стаж от 2 лет
- Укр. гражданство (проживание на терр-и.)
- Опыт работы с PDF
- Опыт работы с граф. редакторами
- Умение писать краткое описание товара
- Минимальное понимание тематики отопительных приборов
- Желательно знание англ. языка
Оплата:
- За товар
- Цена от 3 грн (11 руб) (детально оговаривается в индивидуальном порядке)
- Приоритетный способ оплаты: Приват24 или нал в офисе
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