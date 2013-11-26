Контент-менеджер

Главная идея: 5 декабря проходит выставка, к которой на сайте нужно создать как можно больше товаров.

После выставки так же будет много работы по наполнению, но это уже не будет настолько срочным.

Суть:

- Создание новых товарных позиций на сайт (с коротеньким описанием, атрибутами, тех. хар-ми. и фото)

- Редактирование старых позиций

- Все материалы предоставляются

Требования:

- Стаж от 2 лет

- Укр. гражданство (проживание на терр-и.)

- Опыт работы с PDF

- Опыт работы с граф. редакторами

- Умение писать краткое описание товара

- Минимальное понимание тематики отопительных приборов

- Желательно знание англ. языка

Оплата:

- За товар

- Цена от 3 грн (11 руб) (детально оговаривается в индивидуальном порядке)

- Приоритетный способ оплаты: Приват24 или нал в офисе