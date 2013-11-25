Государственное сетевое издание "Дошкольник" ищет ответственного контент-менеджера. Оплата сдельная, ежедневно. Требования: Ответственность, исполнительность. Отличное знание Joomla версии от1.5 до 3. Владение элементарными знаниями по обработке изображений. ...
Перенести оптовый каталог из PDF на сайт.
Есть каталог оптовый. http://yadi.sk/d/3zqaEPFbDKzZA
Необходимо перенести все, начиная с раздела Отопление (со страницы 14), в виде карточек на сайт. Включая верстку необходимых таблиц характеристик на сайте (Битрикс, таблицы в карточке можно генерировать).
Всего порядка 30 карточек выйдет.
Пример сверстанной с этого каталога карточки - http://general-hydraulic.ru/catalog/nasosi-dws/item51.php
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