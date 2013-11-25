Перенести оптовый каталог из PDF на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок208 просмотров

Есть каталог оптовый. http://yadi.sk/d/3zqaEPFbDKzZA

Необходимо перенести все, начиная с раздела Отопление (со страницы 14), в виде карточек на сайт. Включая верстку необходимых таблиц характеристик на сайте (Битрикс, таблицы в карточке можно генерировать).

Всего порядка 30 карточек выйдет.

Пример сверстанной с этого каталога карточки - http://general-hydraulic.ru/catalog/nasosi-dws/item51.php

PHP
11 лет назад
lespetr
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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