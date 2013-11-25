Сбор информации о ценах на сухой корм для собак

необходимо собрать и систематизировать в приложенную табличку информацию о ценах на сухие крма премиум класса в Свердловской области.

Составить таблицу по колличеству запросов указанных кормов (такетинг тоже Св. обл). отдельно указав колличество запросов по фразе премиум корм, супер премиум корм.

Таблицу можно дополнять. По каждому виду корму в зависимости от источника упоминания необходимо ставить цены.