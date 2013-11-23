Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен человек, который умеет добавлять товар в интернет магазин. Все очень просто скопировал - вставил. Все материалы с который нужно добавлять есть, ничего искать и писать не нужно. Движок ...
Наполнение Интернет Магазина
Добрый день , требуется человек , для качественного наполнения ИМ позициями . движок у сайта VamShop 1.69
Фото и описание нужно искать в интернете . Тематика радиоуправляемые Вертолеты самолеты около 400 позицй ( первая партия)
нужен человек который будет всегда на связи . Оплата 30 центов - 1 позиция
Заявки фрилансеров
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