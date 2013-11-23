Наполнение Интернет Магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок209 просмотров

Добрый день , требуется человек , для качественного наполнения ИМ позициями . движок у сайта VamShop 1.69

Фото и описание нужно искать в интернете . Тематика радиоуправляемые Вертолеты самолеты около 400 позицй ( первая партия)

нужен человек который будет всегда на связи . Оплата 30 центов - 1 позиция

11 лет назад
firefly-line
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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