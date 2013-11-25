Разместить объявление на бесплатных досках

Приветствую всех!

Необходимо разместить в ручную объявление о сдаче в аренду склада в москве на тематических сайтах (бизнес, недвижимость, производство и тп) бесплатных объявлений.

По окончанию работы от Вас отчет о проделанной работе с ссылками на ресурсы где размещено объявление.

Жду Ваших предложений!