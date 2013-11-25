ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ движка Престашоп! Времени на обучение нет! Нужен человек на постоянную удаленную подработку - выкладывать товары на сайт. Схема работы: получаете прайс поставщика, получаете указания в какие категории размещать товары, самостоятельно собираете ...
Разместить объявление на бесплатных досках
Приветствую всех!
Необходимо разместить в ручную объявление о сдаче в аренду склада в москве на тематических сайтах (бизнес, недвижимость, производство и тп) бесплатных объявлений.
По окончанию работы от Вас отчет о проделанной работе с ссылками на ресурсы где размещено объявление.
Жду Ваших предложений!
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