ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ движка Престашоп! Времени на обучение нет! Нужен человек на постоянную удаленную подработку - выкладывать товары на сайт. Схема работы: получаете прайс поставщика, получаете указания в какие категории размещать товары, самостоятельно собираете ...
Контент-менеджер для медицинского сайта
Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта медицинской тематики (медицинские приборы). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео по теме сайта, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Кол-во публикаций в день 5+, цена 10 руб./шт. Оплата еженедельно в понедельник за всю выполненную работу за прошлую неделю. Оплата через Webmoney. Предоставим подробную инструкцию по работе. От сотрудника требуется аккуратность, отличная грамотность и исполнительность.
Заявки фрилансеров
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