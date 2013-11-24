Контент-менеджер для медицинского сайта

Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта медицинской тематики (медицинские приборы). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео по теме сайта, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Кол-во публикаций в день 5+, цена 10 руб./шт. Оплата еженедельно в понедельник за всю выполненную работу за прошлую неделю. Оплата через Webmoney. Предоставим подробную инструкцию по работе. От сотрудника требуется аккуратность, отличная грамотность и исполнительность.