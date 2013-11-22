Поиск изображений в Google

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Закрыт15 заявок259 просмотров

Цель — найти несколько тысяч фотографий в гугле.

Критерии поиска полностью заданы мною.

Смысл работы не сложен:

- по заданным критериям сделать поиск в гугле

- сохранить оттуда фотографии

- сохраненным файлам дать русские имена по заданному алгоритму

Никаких действий с самими изображениями делать не придется — менять размер и т.д.

Пример задания — «найти 10 фотографий Джона Леннона». Открываете поиск гугла, ищите, сохраняете 10 файлов, задаете имена файлам по названиям снимков. Все.

Фотографий нужно много. Но оплачивается любой объем работы.

В предложениях просьба указать стоимость за поиск и сохранение одной фотографии.

11 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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