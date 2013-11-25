Сортировка фото по папкам

Есть три части задания. Можно выполнять по отдельности.

1. Необходимо отсортировать все фото (около 50 шт) https://www.dropbox.com/sh/i5fn83myjtaluly/7e1jTjYGnX по папкам.

Все названия папок брать тут: http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/ все фото будут в будущем размещены именно на этом сайте.

На выходе файл с zip с сортировкой по папкам.

2. С раздела http://www.kkovka.ru/produkt.html (см. дочерние страницы) вытащить все фотки и также раскидать по тем же папкам.

На выходе файл с zip с сортировкой по папкам.

3. Оформить контент на сайте.

а) http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/

Необходимо разбавить текст тематичными фотографиями.

Сделать или в едином стиле (после каждого H1 идет горизантальный фрагмент фото) или вставить до 3 фото в разделы.

Пример в разделе http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/vorota подбираем 1-3 красивые фото ворот и п.1

Сдача: *.doc

б) http://andrew.2brozzers.com/o-masterskoj/

разбавить текст тематичными фотографиями. Все дочерние страницы кроме последней "преимущества". Фото можно брать из п.1 + см. фотостоки.

Сдача: *.doc

Все должно быть красиво и удобно читаться.

Жду Ваши предложения.