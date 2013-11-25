Сортировка фото по папкам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок4720 просмотров

Есть три части задания. Можно выполнять по отдельности.

1. Необходимо отсортировать все фото (около 50 шт) https://www.dropbox.com/sh/i5fn83myjtaluly/7e1jTjYGnX по папкам.

Все названия папок брать тут: http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/ все фото будут в будущем размещены именно на этом сайте.

На выходе файл с zip с сортировкой по папкам.

2. С раздела http://www.kkovka.ru/produkt.html (см. дочерние страницы) вытащить все фотки и также раскидать по тем же папкам.

На выходе файл с zip с сортировкой по папкам.

3. Оформить контент на сайте.

а) http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/

Необходимо разбавить текст тематичными фотографиями.

Сделать или в едином стиле (после каждого H1 идет горизантальный фрагмент фото) или вставить до 3 фото в разделы.

Пример в разделе http://andrew.2brozzers.com/myi-proizvodim/vorota подбираем 1-3 красивые фото ворот и п.1

Сдача: *.doc

б) http://andrew.2brozzers.com/o-masterskoj/

разбавить текст тематичными фотографиями. Все дочерние страницы кроме последней "преимущества". Фото можно брать из п.1 + см. фотостоки.

Сдача: *.doc

Все должно быть красиво и удобно читаться.

Жду Ваши предложения.

11 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Приятно работать! Отлично справилась с заданием, все сделала быстро и качественно, рекомендую!
Было приятно поработать. Интересное задание и своевременная оплата. Буду рада сотрудничать вновь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_Marta_
Марта 
31 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнения сайта на ucoz

    $250

    Требуется контент менеджер имеющий опыт работы с юкозом. Работа постоянная. Исполнитель должен указать количество времени в сутки которое готов уделять сайту. Иметь расписание работы. Не пропадать. Оплата по факту 2 раза в месяц

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин мебели

    $2500

    Нужны люди для заполнения интернет магазина мебели товаром. Оплата достойная любым удобным для Вас способом. от 5 до 30 рублей. Магазин работает на скрипте Webasyst

    Webasyst
    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выложить 300 статей на сайт wordpress

    На сайт на CMS Wordpress необходимо выложить около 300 статей. Каждая статья есть в Word файле с форматированием или без. Необходимо разбивать на абзацы, списки, так же вставлять картинку в каждую статью по теме. Картинки ...

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать каталог товаров в Excell

    Здравствуйте. Необходимо дозаполнить каталог товаров в excell'e. Также необходимо собрать по два изображения каждого товара и именовать их следующим образом: артикул_1, артикул_2. Например PC202003400_1, PC202003400_2 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Набить сайт

    Собственно вот сайт http://cybersystematics.com/ru/products, источники дам тоже. Что важно - нужно конфигурить меню и таксономию самому (т.е. думать :). Стоим за 1 позицию тут.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнить HTML из Word

    Есть сверстанный html который содержит список услуг предоставляемых нашей компанией Наступил новый сезон и список услуг и цен изменился. Задача такая перенести список из word в html файл (см. ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо Собрать и разместить на сайте информацию о турбазах и базах отдыха в РФ. Стоимость - 100 руб за 1 полностью заведенную (в соответствии с ТЗ) турбазу. Предоплата не предусмотрена. ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Нужен контент менеджер для наполнения интернет магазина на платформе osCommerce http://cablestore.kz/. Опытный, работающий в данных системах, оперативный, постоянно в on-line. Оплата зависимости от обьема и по факту. Пожалуйста, напишите ваши условия по работе и ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно разместить информацию на авито и подобн. пл.

    $30

    Нужно разместить информацию на авито и подобные площадки прилагается прайс лист и описание товаров.Оплата по факту выполнения.Количество обьявления 150, на авито минимум 50 уникальных должно быть.Оплата 30$

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад