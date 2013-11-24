Необходимо Собрать и разместить на сайте информацию о турбазах и базах отдыха в РФ. Стоимость - 100 руб за 1 полностью заведенную (в соответствии с ТЗ) турбазу. Предоплата не предусмотрена. ...
Заполнить HTML из Word
Есть сверстанный html который содержит список услуг предоставляемых нашей компанией
Наступил новый сезон и список услуг и цен изменился.
Задача такая перенести список из word в html файл (см. прикрепленный файл)
Все должно быть оформлено корректно, все даты, дни недели и цены должны стоять правильно.
Предлагайте сроки и сумму. Желательно знание основ CSS и HTML
Выбранный исполнитель
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