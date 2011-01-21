Собрать информацию на медицинскую тематику из нета - только для УСИДЧИВЫХ, примерный объем 100+ страниц. - Проанализировать сайты - Собрать информацию по организациям. - Структурировать информацию, присвоить категории. - Собрать информацию ...
Требуется наполнить 2 сайта на NetCat
Работа для программистов владеющих NetCat и копирайтеров.
Требуется наполнить 2 сайта - интернет-магазин и просто сайт визитка текстами, все тексты уже имеются и их нужно просто разместить на сайте с ценами.
Сроки - очень ограничены, как начнем - так сразу и закончим, оплата тоже быстрая и качественная.
Все общение по проекту ведутся только скайпу и только общением (не перепиской!). У кого микрофона нет или он СЛОМАЛСЯ – просьба не беспокоить!
В отклике пишите ваш скайп или мобильны телефон – нам не важно в какую страну звонить!
Да, и не выходите слишком быстро из скайпа, интернета – когда отвечаете, мы реагируем ОПЕРАТИВНО на Ваши предложения!!!
Потому, ждем заинтересованных?!
Предложения принимаем 24 ЧАСА.
Спасибо за внимание.
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