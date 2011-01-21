Требуется наполнить 2 сайта на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок192 просмотра

Работа для программистов владеющих NetCat и копирайтеров.

Требуется наполнить 2 сайта - интернет-магазин и просто сайт визитка текстами, все тексты уже имеются и их нужно просто разместить на сайте с ценами.

Сроки - очень ограничены, как начнем - так сразу и закончим, оплата тоже быстрая и качественная.

Все общение по проекту ведутся только скайпу и только общением (не перепиской!). У кого микрофона нет или он СЛОМАЛСЯ – просьба не беспокоить!

В отклике пишите ваш скайп или мобильны телефон – нам не важно в какую страну звонить!

Да, и не выходите слишком быстро из скайпа, интернета – когда отвечаете, мы реагируем ОПЕРАТИВНО на Ваши предложения!!!

Потому, ждем заинтересованных?!

Предложения принимаем 24 ЧАСА.

Спасибо за внимание.

11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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