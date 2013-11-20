Нужен контент менеджер для наполнения интернет магазина на платформе osCommerce http://cablestore.kz/. Опытный, работающий в данных системах, оперативный, постоянно в on-line. Оплата зависимости от обьема и по факту. Пожалуйста, напишите ваши условия по работе и ...
Наполнение сайта
Необходимо Собрать и разместить на сайте информацию о турбазах и базах отдыха в РФ.
Стоимость - 100 руб за 1 полностью заведенную (в соответствии с ТЗ) турбазу.
Предоплата не предусмотрена.
Поиск информации о турбазах осуществляется самостоятельно.
I Обзор информации, которую необходимо собирать:
1 Информация о базе:
2 общее описание;
3 условия и порядок проживания;
4 все услуги на территории базы;
5 координаты: широта и долгота;
6 Категории размещения на базе (описание домиков/номеров, разных вариантов размещения в них).
7 Фотографии (с официального сайта, запрещается использовать фотографии с водными знаками).
Если информации о базе недостаточно, то необходимо отправить запрос на базу по электронной почте.
II Источники контента
1. официальные сайты турбаз;
2. личная переписка по электронной почте с представителями турбаз;
3. менее предпочтительно: другие сайты в интернете.
III Допсведения
1 Подробное техзадание добавлено во вложения.
2 Регионы РФ в которых производится сбор информации назначаются Заказчиком.
3 Количество баз сдаваемых за одну неделю не должно быть меньше 25, каждый понедельник - deadline за прошедшую неделю.
4 Если никаких действий не совершается в течении 3-х дней, то Заказчик вправе в одностороннем порядке закрыть доступ к сайту.
!!! Условия оплаты: Оплата осуществляется ежедекадно, за те базы которые успешно прошли модерацию. с
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