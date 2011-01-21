Заполнить сайт изображениями (png)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок191 просмотр

Надо заполнить сайт изображениями. Работа в текстовом редакторе. Сайт чистый HTML. Не CMS.

Нужны базовые знания HTML и навыки работы в графическом редакторе. Большую часть изображений надо будет уменьшить в размерах.

Всего 3 страницы. Работа не сложная. По времени займет макс 4 часа.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра. Чем быстрее тем лучше.

Оплата по факту.

HTML
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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