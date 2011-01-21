Заполнить сайт изображениями (png)

Надо заполнить сайт изображениями. Работа в текстовом редакторе. Сайт чистый HTML. Не CMS.

Нужны базовые знания HTML и навыки работы в графическом редакторе. Большую часть изображений надо будет уменьшить в размерах.

Всего 3 страницы. Работа не сложная. По времени займет макс 4 часа.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра. Чем быстрее тем лучше.

Оплата по факту.