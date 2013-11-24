Создать каталог товаров в Excell

Здравствуйте.

Необходимо дозаполнить каталог товаров в excell'e.

Также необходимо собрать по два изображения каждого товара и именовать их следующим образом: артикул_1, артикул_2.

Например PC202003400_1, PC202003400_2

Для источников питания нужно по одному изображению.

Вот файл: https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PZEc2U3Y3dXdsc0E/edit?usp=sharing

Всю информацию и изображения будем брать с сайта производителя: http://gauss-russia.ru/catalog/

В таблице три вкладки. Первая - Лампы.

В ней необходимо довнести информацию в графы: цоколь, мощность, цвет, диммируемость, описание (в графу описание необходимо довнести вот эту инфу со страницы товара с сайта производителя:https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PaGJNeWJZd2NXQTg/edit?usp=sharing )

Вторая вкладка - Ленты.

Здесь нужно довнести Тип светодиодов, Мощность, Кол-во диодов на метр, Цвет, Степень защиты, Описание (описание дополнить по аналогии с предыдущим разделом), в графе цена нужно удалить примечания рублей за метр и оставить только цену за блистер.

Третья вкладка - Источники питания

Тут довносим мощность, Степень защиты и опять же дополняем описание.

Если каких-то товаров не будет на сайте производителя то берем из интернета, но это единичные случаи.

Жду Ваши предложения по цене и сроку. Срок критичен - нужно быстро:)

Вот тут лежит архим с примером начатой работы и скачанными изображениями: https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PNE8ySTJzdkl5Y1k/edit?usp=sharing