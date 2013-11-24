Собственно вот сайт http://cybersystematics.com/ru/products, источники дам тоже. Что важно - нужно конфигурить меню и таксономию самому (т.е. думать :). Стоим за 1 позицию тут.
Создать каталог товаров в Excell
Здравствуйте.
Необходимо дозаполнить каталог товаров в excell'e.
Также необходимо собрать по два изображения каждого товара и именовать их следующим образом: артикул_1, артикул_2.
Например PC202003400_1, PC202003400_2
Для источников питания нужно по одному изображению.
Вот файл: https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PZEc2U3Y3dXdsc0E/edit?usp=sharing
Всю информацию и изображения будем брать с сайта производителя: http://gauss-russia.ru/catalog/
В таблице три вкладки. Первая - Лампы.
В ней необходимо довнести информацию в графы: цоколь, мощность, цвет, диммируемость, описание (в графу описание необходимо довнести вот эту инфу со страницы товара с сайта производителя:https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PaGJNeWJZd2NXQTg/edit?usp=sharing )
Вторая вкладка - Ленты.
Здесь нужно довнести Тип светодиодов, Мощность, Кол-во диодов на метр, Цвет, Степень защиты, Описание (описание дополнить по аналогии с предыдущим разделом), в графе цена нужно удалить примечания рублей за метр и оставить только цену за блистер.
Третья вкладка - Источники питания
Тут довносим мощность, Степень защиты и опять же дополняем описание.
Если каких-то товаров не будет на сайте производителя то берем из интернета, но это единичные случаи.
Жду Ваши предложения по цене и сроку. Срок критичен - нужно быстро:)
Вот тут лежит архим с примером начатой работы и скачанными изображениями: https://drive.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PNE8ySTJzdkl5Y1k/edit?usp=sharing
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