Выложить 300 статей на сайт wordpress

На сайт на CMS Wordpress необходимо выложить около 300 статей. Каждая статья есть в Word файле с форматированием или без. Необходимо разбивать на абзацы, списки, так же вставлять картинку в каждую статью по теме. Картинки необходимо искать самим. К каждой картинке прописывать alt и title и делать ее ссылкой на пост.

Если не знаете как делать, но хочется работу, то научу. В дальнейшем возможны мелкие заказы такого рода.

Отвечайте в проект с ценами и сроками, мне нужно чтобы эта работа была сделана до конца этой недели, 24 ноября.