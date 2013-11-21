Нужны люди для заполнения интернет магазина мебели товаром. Оплата достойная любым удобным для Вас способом. от 5 до 30 рублей. Магазин работает на скрипте Webasyst
Наполнения сайта на ucoz
Требуется контент менеджер имеющий опыт работы с юкозом. Работа постоянная. Исполнитель должен указать количество времени в сутки которое готов уделять сайту. Иметь расписание работы. Не пропадать. Оплата по факту 2 раза в месяц
Заявки фрилансеров
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