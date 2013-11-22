Необходимо ежедневно на постоянной основе добавлять объявления на авито в раздел автомобилей.

Информацию и фото предоставляю.

Нужны ответственные люди из России, которые будут в течении дня на связи. И оперативно будут выполнять поставленные задачи.

Пишите ваши расценки за объявления. кол-во объявлений в день. и скорость добавления.

Для примера можете зайти на авито и попробовать добавить объявление нового автомобиля-сразу увидите что вам нужно будет делать! и реально оценить время выполнения и стоимость работы.