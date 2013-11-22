Контент-менеджер

БОльшое предпочтение отдается девушкам, так как они по опыту намного лучше справляются с заданием ( грамотность, соблюдение сроков, аккуратность)

В ваши обязанности будет входить:

1) поиск темы статьи

2) формирование ТЗ на статьи

3) заказ на бирже

4) приемка, публикация и оформление

Оплата за конечную оформленную и выложенную статью, никаких этапов. Нужен человек, который будет заниматься ОТ и ДО.

Заказываете статью на мои деньги, будет предоставлен аккаунт в биржах копирайтинга. Своих трат у вас не будет никаких.

Стоимость за одну оформленную и выложенную статью в среднем 250–300 рублей. (зависит от объема, и от элементов в статье)

Есть люди, которые успевают выкладывать по 5 статей в день. Сколько успеете — столько и заработаете.

Среднее время на выкладку 40–60 минут. На поиск тем для статьи около 1-го дня, но тем вы соберете сразу около 100 штук.

На каждый этап работ будут предоставлены подробнейшие инструкции (только конечным исполнителям).

Жду от вас письмо с указанием того, что умеете, с чем знакомы из SEO (Yandex Wordstat, работали ли с KeyCollector, сможете ли заполнить статью на чистом HTML без визуального редактора) и тд

Те, кто любит делать всё спустя рукава, могут не откликаться. Все надо будет делать очень качественно и кропотливо.

Работа несложная, отсутствие навыков не будет решаюшим в принятии решения.

Также необходимо обладать грамотностью, чтоб вы могли принимать статьи без пунктуационных и грамматических ошибок. Вот это действительно важно.