Добавление товаров в интернет-магазин prestashop

ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ движка Престашоп! Времени на обучение нет! Нужен человек на постоянную удаленную подработку - выкладывать товары на сайт. Схема работы: получаете прайс поставщика, получаете указания в какие категории размещать товары, самостоятельно собираете информацию в сети (дам пару сайтов, но иногда на них не всю инфу можно найти), находите описание и 3-5 фото (минимум 3!). Заполняете все вкладки, кроме комбинации, поставщики.

Минимум - 100 товаров за два дня. Вообще объемы бесграничные. Укажите в заявки срок и свою цену за 100 позиций.

Оплата постфактум - на карту привата, на яндекс деньги.