Необходимо ежедневно на постоянной основе добавлять объявления на авито в раздел автомобилей. Информацию и фото предоставляю. Нужны ответственные люди из России, которые будут в течении дня на связи. И оперативно будут выполнять поставленные ...
Перенос текстов со старого сайта на новый
Необходимо перенести статьи со старого сайт на новый. Требования - знание CMS Joomla. Объем - 115 статей, с указанием даты публикации. Бюджет 2000 руб, оплата ЯД, срок выполнения - 3 дня.
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