Краткое резюме: 31 год, высшее техническое образование, в сети подрабатываю более 15 лет. Основные характеристики: грамотна, ответственна, выполняю работу быстро и качественно.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель на подобного рода работу! Приятное общение, высокое качество работы и внимание к деталям. Буду обязательно сотрудничать с Кирой и дальше, когда будет нужда. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое техническое задание, объяснение всех непонятных моментов, приятное общение, оплата сразу. Спасибо!
$10
10 баллов
8 лет назад
Всем рекомендую ! Быстро и в срок! Всегда на связи ! До сих пор продолжаем сотрудничество ! Довольна!!!!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую, очень приятная в общении девушка с четкими ТЗ и своевременной оплатой.
$50
9 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
8 лет назад
Кира отличный, быстро выходит на связь. Работает качественно. Буду обращаться!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо.
$1
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо.
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