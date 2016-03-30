kirandia18

Кира kirandia18

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Краткое резюме: 31 год, высшее техническое образование, в сети подрабатываю более 15 лет. Основные характеристики: грамотна, ответственна, выполняю работу быстро и качественно.

Отзывы заказчиков
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта (копи-паст)
Отличный исполнитель на подобного рода работу! Приятное общение, высокое качество работы и внимание к деталям. Буду обязательно сотрудничать с Кирой и дальше, когда будет нужда. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое техническое задание, объяснение всех непонятных моментов, приятное общение, оплата сразу. Спасибо!
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Добавить товары на сайт БИТРИКС c cайта ВИТЕК и МАКСВЕЛЛ
Всем рекомендую ! Быстро и в срок! Всегда на связи ! До сих пор продолжаем сотрудничество ! Довольна!!!!
Все отлично, рекомендую, очень приятная в общении девушка с четкими ТЗ и своевременной оплатой.
Ответный отзыв
mkenergo2
Козырев 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Заполнение справочного раздела по ЖКХ
Все ОК
Все ок
Ответный отзыв
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение магазина товаром
Кира отличный, быстро выходит на связь. Работает качественно. Буду обращаться!
Все отлично, спасибо.
Ответный отзыв
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Размещение отзывов на Групоне
Все ОК!
Все отлично, спасибо.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
22 отзыва
от $2
нет рейтинга