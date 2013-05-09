mkenergo2

Козырев mkenergo2

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простой Gif-баннер на четыре слайда

    Простой Gif-баннер из четырех слайдов. Это будет служебный баннер для одного из экспертов информационного портала www.energovopros.ru Первый слайд. Фотография эксперта с подписью (его имя и фамилия) Второй слайд: Текст - Газификация. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт и оптимизация материалов по тематике ЖКХ

    $30

    Информационный портал по ЖКХ ищет исполнителя на долгосрочный проект Что делать: - есть список официальных сайтов по тематике тарифов в ЖКХ. На сайтах есть раздел Вопрос-Ответ, где публикуются разъяснения по запросам ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнение справочного раздела по ЖКХ

    $50

    Здравствуйте! Мы - портал, посвященный вопросам ЖКХ Ищем человека, который бы взялся заполнить раздел о передаче показаний счетчика электроэнергии. Алгоритм Шаг1. Мы предоставляем список организаций - энергосбытовых компаний, на ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи с описанием товаров для интернет-магазина

    $50

    Необходимо сделать четыре статьи для интернет-магазина с описаниями товара. Товар – детские аудиокниги (CD) Каждая статья посвящена отдельной серии дисков. В начале статьи – пара абзацев с описанием идеи этой ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка базы тарифов ЖКХ по российским регионам

    $100

    Ищем внештатного сотрудника на поддержку базы данных по тарифам ЖКХ в российских регионах. Задача: - найти тариф на сайте официальной организации (список организация и ссылки на их сайты предоставим) - скачать ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить модуль Статьи в ин-т магазине на Amiro

    $250

    Здравствуйте! Необходим специалист по верстке и системной интеграции на CMS Amiro Планируем доработку интернет-магазина www.101slon.ru Работает на Amiro. Начнем с модуля Статьи. Затем – Каталог товаров, Корзина ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конвертер из xls в html

    $100

    Необходимо настроить конвертацию данных из формата xlsx в html. Данные содержатся в документе в Excel. Необходимы конвертировать их в html-код, сохраняя оформление исходной Excel-страницы (стили и размер шрифта, цвета заливки и т. д.) ...

    HTML
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо заполнить справочный раздел сайта

    $250

    Необходимо заполнить справочный раздел сайта. Сайт работает на HostCMS Контент – тарифы на электроэнергию в российских регионах Механизм: - заказчик присылает документ, которым утверждены тарифы. - этот ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта интернет-магазина на AmiroCMS

    $250

    Нужен специалист, знакомый с AmiroCMS. Планируем методично пройтись по всем разделам сайта, поправить верстку, где надо - нарисовать и интегрировать новый макет. На втором этапе планируем запустить несколько новых функций по улучшению навигации ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция сервиса "МойСклад" и службы доставки

    $100

    Интернет-магазин работает через сервис "Мой склад" (www.moysklad.ru/). Часть заказов отгружается через курьерскую компанию Axiomus (www.axiomus.ru/). Задача: автоматизировать процесс закачки заказов из "Моего склада" в систему Axiomus . Бюджет - по согласованию

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Простой Gif-баннер на четыре слайда
Все отлично: четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Работа выполнена качественно.
Ответный отзыв
kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Заполнение справочного раздела по ЖКХ
HTML
Все ок
Все ОК
Ответный отзыв
ViktorVal
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Конвертер из xls в html
HTML
Все прошло хорошо. Рекомендую.
Виктор сделал все четко и в срок. Сотрудничество довольны. Будем дальше обращаться.
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Интеграция сервиса "МойСклад" и службы доставки
Хороший заказчик
Очень большое спасибо Елене! Четкое понимание задачи. Работа сделана качественно, в срок. Надо было общаться с несколькими контрагентами и "выбивать" из них инфу по api и прочим вопросам взаимодействия. Елена справилась с этим мастерски. Наши лучшие рекомендации.
Ответный отзыв