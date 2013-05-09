Простой Gif-баннер из четырех слайдов. Это будет служебный баннер для одного из экспертов информационного портала www.energovopros.ru Первый слайд. Фотография эксперта с подписью (его имя и фамилия) Второй слайд: Текст - Газификация. ...
- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Информационный портал по ЖКХ ищет исполнителя на долгосрочный проект Что делать: - есть список официальных сайтов по тематике тарифов в ЖКХ. На сайтах есть раздел Вопрос-Ответ, где публикуются разъяснения по запросам ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мы - портал, посвященный вопросам ЖКХ Ищем человека, который бы взялся заполнить раздел о передаче показаний счетчика электроэнергии. Алгоритм Шаг1. Мы предоставляем список организаций - энергосбытовых компаний, на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо сделать четыре статьи для интернет-магазина с описаниями товара. Товар – детские аудиокниги (CD) Каждая статья посвящена отдельной серии дисков. В начале статьи – пара абзацев с описанием идеи этой ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Ищем внештатного сотрудника на поддержку базы данных по тарифам ЖКХ в российских регионах. Задача: - найти тариф на сайте официальной организации (список организация и ссылки на их сайты предоставим) - скачать ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходим специалист по верстке и системной интеграции на CMS Amiro Планируем доработку интернет-магазина www.101slon.ru Работает на Amiro. Начнем с модуля Статьи. Затем – Каталог товаров, Корзина ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо настроить конвертацию данных из формата xlsx в html. Данные содержатся в документе в Excel. Необходимы конвертировать их в html-код, сохраняя оформление исходной Excel-страницы (стили и размер шрифта, цвета заливки и т. д.) ...Базы данных1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо заполнить справочный раздел сайта. Сайт работает на HostCMS Контент – тарифы на электроэнергию в российских регионах Механизм: - заказчик присылает документ, которым утверждены тарифы. - этот ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать два баннера в Gif. В каждом - по паре кадров. Тематика - электро- и газоснабжение.Баннеры25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен специалист, знакомый с AmiroCMS. Планируем методично пройтись по всем разделам сайта, поправить верстку, где надо - нарисовать и интегрировать новый макет. На втором этапе планируем запустить несколько новых функций по улучшению навигации ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Интернет-магазин работает через сервис "Мой склад" (www.moysklad.ru/). Часть заказов отгружается через курьерскую компанию Axiomus (www.axiomus.ru/). Задача: автоматизировать процесс закачки заказов из "Моего склада" в систему Axiomus . Бюджет - по согласованиюВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад