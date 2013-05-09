Очень большое спасибо Елене! Четкое понимание задачи. Работа сделана качественно, в срок. Надо было общаться с несколькими контрагентами и "выбивать" из них инфу по api и прочим вопросам взаимодействия. Елена справилась с этим мастерски. Наши лучшие рекомендации.