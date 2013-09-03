Статьи с описанием товаров для интернет-магазина

Необходимо сделать четыре статьи для интернет-магазина с описаниями товара.

Товар – детские аудиокниги (CD)

Каждая статья посвящена отдельной серии дисков.

В начале статьи – пара абзацев с описанием идеи этой серии дисков и что-нибудь про развитие детей и их интересе к данной теме (1000-1500 знаков). Они должны в разных статьях отличаться друг от друга. Собрать их можно из описаний отдельных дисков.

Дальше – краткие описания дисков с картинкой каждого диска.

Под каждым описанием – ссылка на товар в каталоге интернет-магазина.

Статьи необходимо залить на сайте через админку. Сайт работает на AmiroCMS

Образец статьи: http://www.101slon.ru/stati/chevostik/priroda-vo-vseh-ee-projavlenijah

Общий объем – примерно 20 000 знаков с пробелами

Все тексты с описаниями дисков и картинки доступны на сайте производителя.

За работу готовы заплатить до 1500 р.