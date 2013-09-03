Написание обучающих статей по Windows 8

Нужно написать 10 статей, инструкций, с пошаговыми выполнениями работ в иллюстрациях.

К-во знаков для каждой из статей индивидуально.

Тексты должны быть написаны четко, без ошибок, понятно для новичков, структурно. С соблюдением всех правил русского языка.

Список статей для написание

1. Как разделить жесткий диск в Windows 8 (до 2000зн)

2. Как убрать пароль в Windows 8 (до 2000зн)

3. Как восстановить систему Windows 8 (до 2000зн)

4. Как ускорить и оптимизировать Windows 8 (до 2000зн)

5. Как включить Windows Defender в Windows 8 (до 2000зн)

6. Как посмотреть пароль сети Wi-Fi [Если не помните пароль!] (до 2000зн)

7. Как отключить и удалить Windows Defender в Windows 8 (до 2000зн)

8. Как восстановить загрузчик Windows 8 (до 2000зн)

9. Как поставить пароль в Windows 8 (до 2000зн)

10. Как удалить программу в Windows 8 (до 2000зн)

В каждой статье должны быть как текстовые пошаговые инструкции, так и пошаговая инструкция в иллюстрациях(иллюстрации(принтскрины) должны быть созданы лично Вами).