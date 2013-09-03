Рерайт- тема вентиляция

КопирайтингЗавершен2 заявки194 просмотра
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День добрый.

Нужны два человека, готовые приступить к работе сегодня.

Есть читабельные, нормальные исходники. Нужен глубокий рерайт.

Не просто замена слов местами или синонимами.

В тексты надо будет вставить по паре ключей (фраз для продвижения)

Уникальность – 97-100% проверять ETXT и АДВЕГО

Готов платить 30 рублей за 1000 знаков.

ВАЖНО!!!

Кандидатам быть ответственными, не пропадать. Не уверены не беритесь

Писать грамотно, БЕЗ ОШИБОК по делу, без лишней воды, объем увеличивать не надо.

10 лет назад
Vladimir1990
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Valeriy-7
58 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Валерий, честный и порядочный человек. Более того профессионал своего дела. Никаких нареканий. Корректный в общении. Мои рекомендации
Хороший заказчик. Все четко и ясно, без лишней "воды". Рекомендую.
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