Рерайт- тема вентиляция

День добрый.

Нужны два человека, готовые приступить к работе сегодня.

Есть читабельные, нормальные исходники. Нужен глубокий рерайт.

Не просто замена слов местами или синонимами.

В тексты надо будет вставить по паре ключей (фраз для продвижения)

Уникальность – 97-100% проверять ETXT и АДВЕГО

Готов платить 30 рублей за 1000 знаков.

ВАЖНО!!!

Кандидатам быть ответственными, не пропадать. Не уверены не беритесь

Писать грамотно, БЕЗ ОШИБОК по делу, без лишней воды, объем увеличивать не надо.