Рерайт- тема вентиляция

Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас ...
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День добрый.
Нужны два человека, готовые приступить к работе сегодня.
Есть читабельные, нормальные исходники. Нужен глубокий рерайт.
Не просто замена слов местами или синонимами.
В тексты надо будет вставить по паре ключей (фраз для продвижения)
Уникальность – 97-100% проверять ETXT и АДВЕГО
Готов платить 30 рублей за 1000 знаков.
ВАЖНО!!!
Кандидатам быть ответственными, не пропадать. Не уверены не беритесь
Писать грамотно, БЕЗ ОШИБОК по делу, без лишней воды, объем увеличивать не надо.
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