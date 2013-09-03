Копирайтер сео-текстов. Удаленная постоянна работа

Проекту "Слетать.ру" требуется для постоянного сотрудничества копирайтер для создания сео-текстов на туристичечскую тематику. Требования: ориентироваться в сфере туризма, иметь представление об использовании ИТ-технологий в туризме. Богатый языковой арсенал. Формы работы и оплаты - любые (можно по-текстово, либо оклад).

Направление – информационные технологии и разработки для туристического рынка. Задача – создание текстов для сайта разработчика: информационного, разъяснительного или продвигающего характера, в различных жанрах (презентация, инструкция, описание, анонс и т. д.).

Образцы краткой информации по продуктам (сервисам) в приложенном файле.

Оплата по договоренности, обсуждается.

Для принятия решения о приеме на работу требуется выполнение тестового задания. Тестовое задание выполняется всеми без исключения кандидатами, не может быть заменено предъявлением готового портфолио, поскольку включает специфические именно для нашего проекта элементы. Правила, на основании которых пишутся и редактируются тексты, распространяются, среди прочего, на тестовое задание и находятся в прикрепленном к проекту файле. Выполненное тестовое просьба присылать на мой электронный адрес - в профиле.

Тест: написать текст от 1000 знаков по поиску отелей в ОАЭ (что такое ОАЭ как туристическое направление, какие отели, как их найти у нас). Вставить ключи: каталог отелей ОАЭ на "Слетать.ру", поиск отелей, искать отели в ОАЭ.

Образцы – тексты во вложениях. Задача - они должны внятно представить страну - раз, и внятно и коротко выделить преимущества поиска на нашем сайте - два.