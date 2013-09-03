Копирайтер сео-текстов. Удаленная постоянна работа

Нужны описания категорий или просто тексты по теме «одежда, обувь». Даются ключевые фразы, которые нужно использовать в тексте. Нужен текст для категории с использованием указанных фраз. Оплата 1у.е за 1000 символов без пробелов. От вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту "Слетать.ру" требуется для постоянного сотрудничества копирайтер для создания сео-текстов на туристичечскую тематику. Требования: ориентироваться в сфере туризма, иметь представление об использовании ИТ-технологий в туризме. Богатый языковой арсенал. Формы работы и оплаты - любые (можно по-текстово, либо оклад).
Направление – информационные технологии и разработки для туристического рынка. Задача – создание текстов для сайта разработчика: информационного, разъяснительного или продвигающего характера, в различных жанрах (презентация, инструкция, описание, анонс и т. д.).
Образцы краткой информации по продуктам (сервисам) в приложенном файле.
Оплата по договоренности, обсуждается.
Для принятия решения о приеме на работу требуется выполнение тестового задания. Тестовое задание выполняется всеми без исключения кандидатами, не может быть заменено предъявлением готового портфолио, поскольку включает специфические именно для нашего проекта элементы. Правила, на основании которых пишутся и редактируются тексты, распространяются, среди прочего, на тестовое задание и находятся в прикрепленном к проекту файле. Выполненное тестовое просьба присылать на мой электронный адрес - в профиле.
Тест: написать текст от 1000 знаков по поиску отелей в ОАЭ (что такое ОАЭ как туристическое направление, какие отели, как их найти у нас). Вставить ключи: каталог отелей ОАЭ на "Слетать.ру", поиск отелей, искать отели в ОАЭ.
Образцы – тексты во вложениях. Задача - они должны внятно представить страну - раз, и внятно и коротко выделить преимущества поиска на нашем сайте - два.
- Похожие заказы
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о «Сладком Сахаре». Должен присутствовать тонкий юмор. Не приветствуется шутки вызывающие отвращение. Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ru Все участники получат образцы продукции в подарок. 1-й приз 100, 2-й приз 40, 3-й ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать обзорный пресс-релиз (4000 знаков) с описанием бета-тестирования сервиса для админстраторов групп ВКонтакте - http://ver2.anmec.me/. Доступ к сервису будет предоставлен по требованию.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть 12 статей о похудении нужно их отрерайтить без потери смысла, так как статьи находятся на продажной странице все должно быть в первую очередь для людей, а не поисков! Рерайт должен быть качественным максимально уникальным. Сроки ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо придумать анекдот или короткую веселую историю о "Сладком Сахаре". Должен присутствовать тонкий юмор. Не приветствуется шутки вызывающие отвращение. Подробная информация о продукте здесь sladky-sahar.ruКопирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Для небольшого новостного сайта требуется журналист. Основная задача - публикация присланных материалов на сайт. Как правило, это ссылка на сторонний сайт. Вам необходимо сделать рерайт текста (не для СЕО, а для уникальности в ленте Яндекс-новостей), ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
требуются статьи для сайта по рольстаням, воротам секционным, воротам сдвижным ( откатным) производства компании ДорХан объемом примерно по 1500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Минимальные знания английского как плюс. Необходимо выполнять работу каждый день которая занимает 5 минут. Детально о процессе при встрече в Skype.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется человек, который сможет качественно сделать рерайт нескольких текстов и разместить ключевые слова в некоторые из них. Стоимость 1$ за 1000 символов без пробела.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Если копирайтинг для Вас не только способ заработка, но и хобби - добро пожаловать! Тематика - медицина. Оплата - 45 рублей за тысячу знаков. Объем - стабильно высокий. Требования к тексту: 1) Тексты должны быть максимально подробными. Для этого необходимо ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад