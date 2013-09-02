Журналист для новостного сайта

Для небольшого новостного сайта требуется журналист.

Основная задача - публикация присланных материалов на сайт.

Как правило, это ссылка на сторонний сайт. Вам необходимо сделать рерайт текста (не для СЕО, а для уникальности в ленте Яндекс-новостей), подобрать подходящую картинку и разместить на сайте.

Расценки:

1) Простой копипаст – 30 руб (обычный материал) / 40 руб (сложный материал, требующий оформления в визуальном редакторе)

2) Рерайт – 50 руб (новость до 2000 знаков) / + 15 руб. за каждую последующую тысячу знаков

3) Копирайт – по договоренности.

Требование к кандидату:

1) Быть онлайн в рабочее время, оперативно размещать присланную информацию

2) Хорошее знание русского языка

Оплата на QIWI кошелёк 2 раза в месяц.