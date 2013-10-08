Копирайтер для постоянного сотрудничества

Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование. Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц. Предлагаю один ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс деньги. Оплата осуществляется за пробную статью если она подходит, потом первую рабочую неделю, далее раз в месяц. Тематика самая разнообразная, в основном наполнение сайтов сео текстами. Объем работы совершенно различный, но не более 15000 в день. Со своей стороны гарантирую стабильность и оплату без задержек.
Со всеми вопросами и предложениями в аську, она есть в контактных данных или пишите на [email protected], именно сюда, так как дальше по работе мы будем общаться именно таким образом.
Уважаемые копирайтеры пишите в том случае мне, если вы действительно готовы работать, а не взять статью и пропасть!!! Экономьте мое и ваше время.
Внимательно читайте объявление, чтобы не задавать мне одни и те же вопросы еще много раз. Спасибо, жду заявок.
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